Un' Europa di borsette e profumi

(Di venerdì 26 maggio 2023) L’azienda più valutata nel Vecchio continente è il gigante della moda Lvmh. Al terzo posto c’è il leader della cosmetica L’Oreal. Invece, nel resto del mondo, chi conta davvero sono le società che operano nell’alta tecnologia come Apple, Microsoft e Google. E tra le asiatiche, le più capitalizzate producono semiconduttori o smartphone. Ennesima e preoccupante prova di un declino nella capacità di innovare. Un continente specializzato ine beni di lusso. È così che l’viene vista dal mondo della finanza. Non un leader nelle tecnologie che dominano le nostre vite, come gli smartphone o il software. Neppure in quelle che lo faranno in futuro, come le auto elettriche e le relative batterie. No, siamo un’economia che sta perdendo terreno nei settori strategici e si consola producendo vetture sportive, vini costosi e ...