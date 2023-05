"Un traditore. La politica rende str...". La furia di Toninelli contro Di Maio

La, se va bene, peggiora le persone rendendo chiunque uno stronzo. A meno che sei un soggetto, diciamo particolare come me, che nasce in una famiglia molto povera, dove sai che l'incarico ...L'ex senatore, ospite de La Confessione in onda sul Nove, parla in termini durissimi dell'ex amico e analizza gli ultimi anni del Movimento 5 ......portato in pochi anni a realizzare titoli come quello già citato sul rapimento Moro e Il. Religione,, l'influenza che il potere ha nelle nostre vite: il regista torna ad affrontare ...

Danilo Toninelli show: "La politica rende stronzi, basta un mandato. Di Maio Traditore, mai più sentito" Today.it

ha proseguito Toninelli alludendo alle nuove avventure politiche di Di Maio. "Me lo immagino Luigi, che si è suicidato politicamente come mai nessuno, come stava crollando, precipitando dalla torre ...Danilo Toninelli contro Luigi Di Maio: "Lui era, prima di tutto, il frontman, quello che diceva `basta sprechi, avanti con la legge contro la corruzione e con il taglio dei parlamentari".