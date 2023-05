Un posto al sole | anticipazioni 26 maggio | Lara crede di essersi liberata della madre di Tommaso

(Di venerdì 26 maggio 2023) Stasera, venerdì 262023, su Rai Tre andrà in onda l’ultima puntata settimanale di Unal. Saranno tanti i colpi di scena che andranno a caratterizzare il nuovo appuntamento dello sceneggiato. L’attenzione verrà principalmente focalizzata su, chiamata ad attraversare un momento piuttosto complicato, complice l’arrivo in Città di Ida, la mamma del piccolo Tommy. Scopriamo qualche spoiler in più al riguardo. Unal26Nella messa in onda di venerdì 262023 di Unal, il pubblico di Rai Tre vedrà l’attenzione focalizzarsi principalmente su. La donnarà di aver finalmente liquidato Ida, la ...

In effetti l'Italia è undavvero meraviglioso , in grado di soddisfare qualunque tipo di ... che risale all' estate 1990 , mostra una principessa con gli occhiali da, i capelli corti e un ...Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Unal, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 , e alle 20.50 . Ecco ...Quarta piazza con 22 punti per il campano Domenico De Gregorio impreziosita da un terzoraggiunto, su Radical SR4 Suzuki, allo Slalom Città di Loceri. Dietro di lui, adue lunghezze di ...

Il Piemonte risulta inoltre la prima regione italiana per investimenti in ricerca e sviluppo, rappresentando il 2,34% del Pil regionale. La nostra regione si colloca al 12º posto nella classifica euro ..."Questo mese l'Italia è stata nuovamente vittima degli effetti dei cambiamenti climatici. Ieri sono stata in Emilia-Romagna. Ho visto le inondazioni, le frane. Percorrendo le strade ricoperte dal fang ...