Un maresciallo dell’Aeronautica si è finto malato per un anno | dovrà restituire 34mila euro

Leggi su tpi

(Di venerdì 26 maggio 2023) Per più di unsi è assentato regolarmente dal lavoro, dicendo di esseree presentando certificati medici che attestavano una patologia invalidante. Peccato che, almeno da quanto è emerso dalle indagini e dai processi, nessun dottore lo avesse realmente visitato. Quei documenti, 63 in tutto, sono risultati falsi. E così unMilitare, quando aveva 43 anni, per mesi è riuscito a intascare lo stipendio nonostante fosse rimasto a casa a riposarsi. Dopo la condanna emessa dal Tribunale militare per diserzione e truffa continuata pluriaggravata – 8 mesi e 10 giorni di reclusione, con sentenza definitiva e rimozione del grado – è arrivata anche la decisione dei giudici della Corte dei conti del Lazio:pagare al ministero della Difesa...