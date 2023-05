Un coro di piagnistei per Annunziata | ma chi se ne frega

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 26 maggio 2023) Nel giorno in cui ITA è stata venduta a Lufthansa e Ursula von der Leyen ha fatto visita ai luoghi colpiti dall’alluvione, i giornali italiani preferiscono dare spazio alle dimissioni di Lucia. Conosco Lucia: è una donna molto intelligente, ma non posso dire che sia una donna facile. Non so se sappia fare televisione, però so che ha uno spazio in televisione da una trentina d’anni e ho una certa stima per i suoi ragionamenti piuttosto sofisticati. Ieri si è dimessa dalla sua trasmissione e oggi trovate paginate su tutti i giornali che ne parlano. Ieri, in una sua nota,aveva definito il suo un “atto di serietà” indotto dal fatto che non condividesse “il modo di intervenire di questo governo”. Il problema sta proprio qui: lei non si è dimessa per colpa dei suoi nuovi capi, ma per la visione di questo governo in cui non si rivede. ...