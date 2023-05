Un Altro Domani | anticipazioni 29 maggio – 2 giugno 2023 | Victor viene scarcerato

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 26 maggio 2023) UnUnè la soap spagnola di Canale 5, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 (dal 15alle 16.20). Le avventure di Julia e Carmen sono disponibili in streaming (in replica on demand e in diretta live) su Mediaset Infinity. Di seguito tutte le, aggiornate ogni settimana, a partire da lunedì 14 novembre.UnSettimana 29– 2Linda, dopo aver fallito ogni tentativo di recuperare danaro, si è arresa alla decisone del padre e comunica ad Ines e ad Angel che farà, definitivamente, ritorno alla metropoli natale. Erik ancora in contrasto con la madre. In paese fa ritorno Ribero. A Cloe non sembra il ...