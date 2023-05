(Di venerdì 26 maggio 2023) Ha ritrovato il sorriso con la maglia del, con cui è impegnato nella lotta salvezza per rimanere in Serie A, ma Samuelnon ha dimenticato gli anni difficili diquando ...

Ha ritrovato il sorriso con la maglia del Lecce , con cui è impegnato nella lotta salvezza per rimanere in Serie A, ma Samuelnon ha dimenticato gli anni difficili di Barcellona quando indossava la maglia dei blaugrana. Il difensore, intervistato da Canal+, ha ripercorso proprio quegli ...Italiano si gioca la carta Jovic per l'inizio della ripresa, la mossa sisubito azzeccata: ... prova a scappare centralmente malo ferma (5'): giallo inevitabile per il difensore francese ...Che il vento sia mutato loBanda che, al rientro dagli spogliatoi, scalda i guantoni di ... non trasforma il rigore concesso per fallo di Hysaj su Blin, anche se non6 francobolla anche ...

Umtiti rivela: "Il Barcellona una galera, sono grato al Lecce" Corriere dello Sport

Il difensore ha ripercorso gli anni difficili che hanno caratterizzato la sua avventura con la maglia del club catalano ...Umtiti ha rivelato i tristi retroscena della sua avventura al Barcellona, segnata da tanti infortuni: “È stato molto complicato, non so se sia ...