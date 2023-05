Umtiti | “In Catalogna ho passato quattro anni di depressione Non mi sentivo

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ai microfoni di Canal+, il difensore francese ha parlato della sua esperienza al Barça e sul futuro ha aggiunto: "In Italia sto bene"

Ai microfoni di Canal+, il difensore francese ha parlato della sua esperienza al Barça e sul futuro ha aggiunto: "In Italia sto bene" ...Una rinascita tutta “salentina” quella di Samuel Umtiti, difensore francese dell’US Lecce. Il giocatore, ex campione del mondo con la Nazionale transalpina, si è raccontato in un’intervista a Canal+, ...