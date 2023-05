Ultim’ora Napoli | niente conferenza per Spalletti prima del Bologna

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 26 maggio 2023) Domenica pomeriggio ilscenderà in campo contro ilper il penultimo atto della stagione 2022-23. Gli azzurri Campioni d’Italia sono chiamati all’ennesima vittoria per cercare di avvicinarsi ancora di più al record di punti della storia del club, stabilito dalla squadra di Maurizio Sarri con i famosissimi 91 punti. La partita del Dall’Ara sarà molto complessa, vista l’ottima stagione della squadra di Thiago Motta che ha intenzione di continuare a far bene per cercare di superare il Monza e attendere le eventuali decisioni UEFA su una possibile esclusione della Juventus dalle coppe europee per aggiudicarsi l’ultimo posto disponibile per la Conference League.non parlerà instampadiIl ...