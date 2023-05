Ultime Notizie Serie A | le parole di Galliani | Juric e Sousa

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Torino,: «Abbiamo voglia di fare alla grande ledue partite» Ivan, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani diA contro lo Spezia, Salernitana,: «L’anno prossimo occorrerà lavorare su una rosa equilibrata e che possa fare un salto di qualità ulteriore» Paulo, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Udinese. Monza,: «Rinnovo Palladino? Non esistono problemi…» Adriano, dirigente del Monza, ha ...