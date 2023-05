Ultime Notizie Roma del 26-05-2023 ore 20 | 10

(Di venerdì 26 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio oltre le vittime danni materiali le alluvioni come quella che ha colpito l’Emiliagna possono rappresentare un rischio per la salute le acque stagnanti molto probabilmente contaminate dalla presenza di scarichi e fognature rifiuti e carcasse di animali possono essere la causa di infezioni da batteri e del momento di virus e zanzare e meno 4 esplosioni sono stati uniti e Stanotte nel Ucraina Sud orientale di dnipropetrovs’k in particolare nella capitale regionale di unipro secondo funzionari ucraini l’allarme Piero è stato attivato in queste ore nella regione in altri 10 o Blast ucraini compreso quello di Kiev i terroristi Rossi confermano ancora una volta il loro status di Combattente contro tutto ciò che ho ma ne onesto un attacco missilistico contro ...

generale oggi, 26 maggio, indetto da una sola sigla sindacale: l'Usb. Si registra qualche disagio nei trasporti ferroviari, ed è rimasta coinvolta anche la scuola. La protesta non ha interessato i ...Al via domenica 4 giugno la diciottesima 'Giornata nazionale dello sport' , che a Benevento farà tappa nel parco dell' istituto agrario ' Mario Vetrone' , in contrada Piano Cappelle. La manifestazione ...I video diffusi nelle24 ore mostrano l'avvicinamento di tre droni alla nave, che sono stati prontamente colpiti dalle artiglierie di bordo. In un altro filmato, pubblicato oggi, si può ...

Perugia-Benevento, il gol del 3-2 nel mirino della procura Figc: «Ipotesi di illecito sportivo» Corriere TV

Al Bernardus Golf (par 72), Paratore ha realizzato sei birdie, di cui tre consecutivi nelle ultime buche giocate. Partito dalla buca 10, ha pagato forse eccessivamente due bogey alla 2 e alla 3.Ivan Juric in conferenza ha fatto chiarezza sulle condizioni dei singoli di casa Torino: “La squadra ha qualche acciacco come Sanabria e Miranchuk che vanno gestiti, li prepariamo solo per giocare.