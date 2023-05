Ultime Notizie Roma del 26-05-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio oltre le vittime danni materiali le alluvioni come quella che ha colpito l’Emiliagna possono rappresentare un rischio per la salute le acque stagnanti molto probabilmente contaminate dalla presenza di scarichi fognature rifiuti e carcasse di animali possono essere la causa di infezioni da batteri e dell’aumento di virus e zanzare esplosioni sono stati di te stanotte nel Ucraina Sud orientale di dnipropetrovs’k in particolare nella capitale regionale Dimmi Pro II funzionario Crime in allarme antiaereo è stato attivato in queste ore nella regione in altri 10 oblast Ucraina in compreso quello di Kiev i terroristi Rossi confermano ancora una volta il loro status di Combattente contro tutto ciò che umane onesto un attacco missilistico contro una clinica ...