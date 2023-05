Ultime Notizie Roma del 26-05-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 maggio 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giulia Ferrigno login ed Emiliagna Ieri è arrivata in bici dalla presidente della commissione europea Ursula von der leyen accolta dalla premier Giorgia Meloni a Bologna insieme hanno sorvolato in elicottero le aree colpite dal nubifragio robe con voi ha detto la presidente della commissione in dialettognolo von der leyen è stato in visita anche a Cesena accompagnato dal Presidente della Regione emilia-gna Stefano Bonaccini che ha ringraziato entrambe le aggiunto Ora bisogna attivare il Fondo di Solidarietà europeo la presidente del consiglio e invece tornato aper presiedere a Palazzo Chigi la nuova riunione del Consiglio dei Ministri per interventi a sostegno delle zone ...