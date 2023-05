Ultime Notizie Roma del 26-05-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ieri in Emiliagna arrivato in visita la presidente della commissione europea Ursula von der leyen accolta dalla prendere Giorgia Meloni a Bologna insieme hanno sorvolato in elicottero le aree colpite dall’alluvione L’Europa è con voi ha detto la presidente della commissione in dialettognolo von der leyen è stata in visita anche a Cesena accompagnato dal Presidente della Regione emilia-gna Stefano Bonaccini che ha ringraziato entrambe le aggiunto Ora bisogna tirare il Fondo di Solidarietà europeo la presidente del consiglio invece tornato aper presiedere a Palazzo Chigi la nuova riunione del Consiglio dei Ministri per interventi a sostegno delle zone alluvionate il Consiglio dei Ministri durata per ...