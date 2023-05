Ultime Notizie – Migranti | l’ipotesi Ue | quote per ogni paese

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 26 maggio 2023)di un tetto al numero dinei paesi. Gli Stati membri dell’Ue stanno tentando di raggiungere un punto di equilibrio, nella posizione del Consiglio sul nuovo patto per la migrazione e l’asilo proposto dalla Commissione nel 2020, tra solidarietà e responsabilità. Tra i vari punti in discussione, a quanto si apprende a Bruxelles, c’è anche il meccanismo che porterebbe a far scattare solidarietà obbligatoria, anche se che cosa esattamente consista questa solidarietà obbligatoria è ancora da stabilire: le posizioni tra gli Stati membri sono differenziate. In particolare, si lavora ad una formula che, considerando anche i flussi migratori in ingresso e in uscita, calcoli la capacità di accoglienza di ciascunmembro. A questo dato ‘dinamico’, variabile a seconda dei flussi, si affiancherebbe un tetto annuale. ...