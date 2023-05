Ultime Notizie – In provincia di Trento parte sperimentazione italiana portafoglio digitale Ue

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sarà laautonoma dia sperimentare per prima in Italia alcuni casi d’uso deleuropeo: un sistema che consentirà a cittadini, residenti e imprese dell’Unione europea di certificare la propria identità in completa sicurezza, senza bisogno di fornire documenti cartacei o altra burocrazia per accedere a servizi pubblici e privati in tutti gli Stati membri. Il test darà così attuazione, in ambito nazionale, a uno dei progetti del Consorzio “Potential”, che è tra i large scale pilot selezionati dalla Commissione europea per rendere concrete le prime applicazioni dello European Digital Identity Wallet. L’iniziativa vede coinvolti, oltre allaautonoma di, anche PagoPA S.p.A (nel ruolo di wallet provider) insieme al Dipartimento per la ...

Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...... per beneficiare dellenovità e correzioni. Ma perché qualcuno vorrebbe fare il downgrade da ... tra cui: Una scheda dedicata allo sport in Apple News, che permette di seguire le, i ...Sarebbe questo il messaggio che Li Hui, l'inviato cinese per l'Ucraina, avrebbe recapitato all'Europa nel corso della sua visita di questi giorni. Attacco all'ospedale di Dnipro: due morti e 30 feriti,...

Guerra Ucraina Russia. Attacco ospedale Dnipro, bilancio sale a 2 morti e 30 feriti. LIVE Sky Tg24

(ANSA) - ROME, MAY 26 - A quartet from La Scala's Philharmonic Orchestra will play in Palazzo Marino, seat of the Milan city council, on Tuesday May 30 for the family of Giulio Regeni, the Italian ...(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Il Torino non è più padrone del proprio destino, per conquistare l'ottavo posto deve recuperare due punti al Monza e negli ultimi 180' di campionato non sarà facile. "Quei ...