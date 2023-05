Ultime Notizie – “In 2023-2026 due terzi della crescita pil ascrivibili al Piano”

(Di venerdì 26 maggio 2023) ”Nel quadriennioduedel tasso dimedio annuo prefigurato nel Def sonoalnazionale di ripresa e resilienza (1,2%, a fronte dello 0,4% in assenza di Pnrr”. Lo scrive la Corte dei Conti nel Rapporto sul coordinamentofinanza pubblica. ”Nonostante le vischiosità di attuazione (del Pnrr ndr), e pur alla luce delle incertezze dello scenario di riferimento, la stima di consenso conferma come ilresta determinante ai fini del quadro macroeconomico; ciò, naturalmente, a condizione che il profilo di spesa posto alla basesimulazione venga rispettato”. ”Malgrado i mutamenti di quadro macroeconomico intervenuti dal 2021 sul versante dell’aumento dei prezzi e ...

"Ci prepariamo per la prossima stagione estiva con una spiaggia sempre più ampia per il notevole apporto di materiale depositato con lemareggiate' - afferma il primo cittadino - "La bellezza ...La raccolta dei rifiuti di Battipaglia torna, almeno in parte, ai privati. Alba , affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani cittadini, ha infatti affidato la raccolta dei rifiuti presso ...La sua auto, una Fiat Panda, è un ammasso di lamiere annerite e così anche lo scooter, entrambi cosparsi di benzina alla quale una mano criminale ha poi dato fuoco. Un rogo devastante che ha lambito ...

Ucraina, ultime notizie. Lukashenko: avviati sforzi per portare armi nucleari russe non strategiche ... Il Sole 24 ORE

Alla fine, i tre si ritrovano, dopo aver perso di vista sé stessi e ciò che erano. C’è l’ultima mareggiata da affrontare, c’è quel sogno di una felicità immutabile che non sarà mantenuto. L’America ...Gara giocata al Flaminio di Rimini a porte chiuse. Fuori tempo la tripla di Musso. che avrebbe ‘spento’ la Stella.