Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia | news di oggi venerdì 26 maggio

(Di venerdì 26 maggio 2023) Missili russi su Kiev nella notte. E’ il 13esimo attacco nel mese di, denuncia il governo locale. Non ci sono state vittime, ma danni sul tetto di un centro commerciale del quartiere di Obolon. I missili, probabilmente cruise X-101, sono stati lanciati da bombardieri strategici Tu-95MS decollati dalla regione del Caspio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione