Ultime Notizie – F1 Gp Monaco | Ferrari di Sainz comanda prime prove libere

(Di venerdì 26 maggio 2023) Parte forte laa Montecarlo. Nelledel Gp diil più veloce è lo spagnolo Carlosche chiude in 1'13?372 davanti al connazionale Fernando Alonso (1'13?710) su Aston Martin. Terzo l'inglese Lewis Hamilton (1'14?035) con la Mercedes, poi la Red Bull del messicano Sergio Perez (1'14?038) e il padrone di casa Charles Leclerc (1'14?093) con l'altra Rossa. Sesto posto per l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'14?244). Sessione terminata con 3' d'anticipo per un l'incidente occorso ad Alexander Albon (Williams), senza conseguenze per il pilota.

In Costiera amalfitana ci sono alcuni tra i migliori hotel di lusso del Belpaese, uno dei migliori hotel d'Italia in assoluto, uno dei migliori piccoli hotel del Paese. Questi riconoscimenti emergono ...Un logo azzurro e lo scudetto tricolore con il numero 3. si tatua la grande vittoria di questa stagione sulla pelle, un enorme disegno per Napoli sull'avambraccio sinistro per non dimenticare mai più ...Troppi decreti disomogenei e testi d'urgenza . A meno di una settimana dall'ultimo episodio - quando al decreto Bollette è stata imposta una modifica in extremis perché in commissione erano state ...

Perugia-Benevento, il gol del 3-2 nel mirino della procura Figc: «Ipotesi di illecito sportivo»

"E' passato un po' di tempo dalla nostra ultima conversazione telefonica. Ma quando sarà il momento, ho intenzione di parlare di nuovo con Putin", ha detto Scholz in un'intervista pubblicata dal ...Il Real Madrid si prepara alle ultime due giornate di LaLiga, partite che sono molto importanti per provare a difendere la seconda posizione sull’Atletico Madrid. La prossima gara dei blancos sarà ...