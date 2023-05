Ultime Notizie – “Dimissioni da Fiera Francoforte rassegnate con dolore | messa in dubbio mia correttezza”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 26 maggio 2023) “L’articolo di ‘Libero’ ha sollevato una questione assolutamente inesistente e su cui nemmeno c’è da discutere. Ma proprio perché era un caso del tutto trasparente e senza nessuna possibilità di equivoco, ho ritenuto che si mettesse inladel mio comportamento, la mia serietà professionale nell’espletamento di un ruolo di governo, e ho ritenuto di dover rassegnare le. A parlare con l’Adnkronos è Ricardo Franco Levi, a poche ore dalla sua decisione di rassegnare leda commissario straordinario per l’Italia delladi2024, dove il nostro Paese è ospite d’onore. Il riferimento è all’articolo di ‘Libero’ in cui si parla della scelta di Levi di affidare la comunicazione della Buchmesse ad un’agenzia in cui lavorerebbe il figlio ...