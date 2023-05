Ultime Notizie – “Costa come un anno di reddito di cittadinanza”

(Di venerdì 26 maggio 2023) “I 14 miliardi per il Ponte di Messina si troverin legge di bilancio, si comincerà a partire. I siciliani ogniperdono 6 miliardi di euro per la mancanza di un collegamento diretto. E’ un ponte che costerà quanto undidie che durerà decenni e decenni”. Lo ha detto Matteo Salvini arrivando a Catania per la chiusura della campagna elettorale del candidato Enrico Trantino. “Da dicembre si parte con i finanziamenti, l’obiettivo è partire con i cantieri nell’estate 2024, dopo 54 anni è una bella soddisfazione”, ha detto. “Per me è una emozione, da ministro e da italiano, avere finalmente approvato dopo 50 anni di chiacchiere il progetto del ponte di tutti gli italiani. perché non è solo il ponte che unisce la Sicilia alla Calabria, è il ponte di tutti gli italiani”, ...

Il (RdC), introdotto con decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale.generale oggi, 26 maggio, indetto da una sola sigla sindacale: l'Usb. Si registra qualche disagio nei trasporti ferroviari, ed è rimasta coinvolta anche la scuola. La protesta non ha interessato i ...Una delle immagini più simboliche dell' che ha devastato molti territori dell' , sono le colline di rifiuti accatastati lungo le strade dei centri più colpiti: come Faenza, Castel Bolognese, Cesena, ...

Perugia-Benevento, il gol del 3-2 nel mirino della procura Figc: «Ipotesi di illecito sportivo» Corriere TV

Beto piace al Napoli e sicuramente il Napoli piace a Beto, ma l'attaccante friulano non si spinge oltre questo finale di stagione: «C'è un contratto ancora con l'Udinese, finalmente mi sento bene ...da Monte Carlo, MonacoVenerdì nella seconda metà del gruppo per la Haas. A Monte Carlo, Magnussen e Hulkenberg hanno chiuso la giornata di prove libere in quattordicesima e quindicesima posizione a ci ...