Ultime Notizie – “Alta mortalità | serve grande controllo in ospedale”

(Di venerdì 26 maggio 2023) La Candida auris “è un fungo che conosciamo bene perché abbiamo avuto in Italia diversi casi, anche mortali, e che dobbiamo combattere perché può colpire chi è ricoverato in. Purtroppo è il frutto dell’utilizzo inappropriato degli antibiotici, e nel caso specifico gli antifungini, che ha reso la candida più resistente. E’ quindi un microrganismo resistente ai farmaci, che ha una elevatissimache può arrivare al 50%, quindi uno su due di chi è colpito può rischiare la vita. Non allarmiamo la popolazione, ma gli ospedali devono essere coscienti che quando ci sono casi come questo si deve fare un gran lavoro didelle infezioni”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’San Martino di Genova, commenta il caso dell’uomo morto a Milano dopo il ...