Ultime Notizie – “Alberto? Spero di non incontrarlo mai”

(Di venerdì 26 maggio 2023) “Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato, ma come genitori ci spiace perché sono passati solo 7 anni. E spiace anche il modo in cui lo abbiamo saputo, dalla stampa, non siamo stati avvertiti da nessuno”. Rita Preda, mamma di Chiara Poggi, commenta all’Adnkronos la notizia cheStasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della figlia, è stato ammesso dal collegio del tribunale di Sorveglianza di Milano al lavoro esterno: può lasciare il carcere di Bollate, dove è detenuto per il delitto avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco nel pavese per lavorare fuori e, quindi, fare rientro dietro le sbarre dove si trova dal dicembre 2015. “So che è normale, la legge lo prevede e noi non possiamo farci niente, ma come genitori di Chiara siamo un po’ dispiaciuti che dopo così pochi anni possa già riprendere una vita” quella vita, che per la ...