L'Arma: 'Trasferimento immediato'al Tar degli: 'Aprono due caffetterie per i turisti ' Opera Laboratori era arrivata seconda dietro Scudieri nella gara di appalto. Si era poi ...giudiziaria delle Gallerie deglial Tar della Toscana: presto potranno aprire le caffetterie del Giardino di Boboli e di Palazzo Pitti, i nuovi punti ristoro della reggia e della ...Per il direttore delle Gallerie degliEike Schmidt "ricordare e ricostruire, in uno slancio di resistenza e speranza che, come in ogni guerra, è la vera arma della: e con l'arte, ...

Uffizi, vittoria al Tar: «Aprono due caffetterie per i turisti» leggo.it

Lo rendono noto le Gallerie degli Uffizi di Firenze, spiegando che così ora apriranno presto i nuovi punti di ristoro. Sciopero trasporti oggi 26 maggio, venerdì nero: a rischio treni, bus e metro.La sentenza dei giudici amministrativi ha dichiarato infondato in ogni suo punto il ricorso proposto contro l'aggiudicazione del bando di gara del museo ...