UFFICIALE – Simonetti firma il rinnovo con l’Inter Women! I dettagli

Leggi su inter-news

(Di venerdì 26 maggio 2023) Flaminiasarà ancora una calciatrice delper i prossimi anni.ildi contratto conWomen. Di seguito tutti iriportati dal comunicato del club nerazzurro.– “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Flaminia. La centrocampista classe 1997 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2025.”. Fonte: Inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati