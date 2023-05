Ue | accordo con Pfizer per ridurre le consegne delle dosi dei vaccini Covid

(Di venerdì 26 maggio 2023) Le tappe che hanno portato all'- Il 20 maggio 2021, la Commissione europea, in collaborazione e per conto degli Stati membri, aveva firmato un terzo contratto con BioNTech -per l'...

A seguito dei negoziatila casa farmaceutica, l'prevede quindi la conversione delle dosi originariamente contrattate in ordini facoltativi. Un passaggio per il quale si pagherà una ...Il prete venne arrestato nel maggio del 2017 nell'ambito dell'operazione Jonnyla quale la ... Il parroco è ritenuto partecipante della cosca Arena come organizzatore e promotore dell'per ...A seguito dei negoziatila casa farmaceutica, l'di oggi prevede quindi la conversione delle dosi originariamente contrattate in ordini facoltativi. Un passaggio per il quale si pagherà ...

Ita Airways, il Mef trova l'accordo con Lufthansa per la cessione di una quota di minoranza TGCOM

Per allora a Bruxelles contano di avere un accordo tra i 27 Stati membri dell’Ue sul nuovo ... di tirar fuori dalle polemiche il suo rapporto politicamente travagliato con Emmanuel Macron. "Trovo ...Con almeno tre mesi di ritardo rispetto alle previsioni dei maggiori media italiani e con il giallo serale della mancata firma dell’accordo – evidentemente c’è ancora qualche intoppo – Ita airways… Le ...