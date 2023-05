Ucraina | Spiegel su esplosioni Nord Stream | ' sempre più indizi portano a Kiev'

(Di venerdì 26 maggio 2023) Berlino, 26 mag. (Adnkronos) - Aumentano glidi un coinvolgimento dinelledel gasdotto. Lo rivela lo, secondo cui gli investigatori tedeschi, guidati dal procuratore generale Peter Frank, sonopiù certi che per il trasporto dell'esplosivo sia stato impiegato il veliero 'Andromeda', utilizzato per minare ilnel Mar Baltico lo scorso settembre. La conferma arriverebbe dall'analisi dei metadati di un'e-mail inviata durante il noleggio dell'imbarcazione, che porterebbero in. Il settimanale riporta anche la notizia del ritrovamento nella barca di tracce di un esplosivo, l'ottogene, "molto diffuso sia in Occidente sia nell'ex blocco orientale". Tuttavia, ...

Nelle indagini sull'attentato ai gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico dello scorso settembre aumentano le tracce che portano all'Ucraina. Lo scrive il settimanale Der Spiegel, che già a marzo aveva ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 457. Il capo di stato maggiore della Marina militare Enrico Credendino avverte: "I russi nel Mediterraneo hanno un atteggiamento ostile mai visto in passato". Per ...