Ucraina sotto assedio | allarme in 11 regioni per le offensive russe

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag –il fuoco russo più del solito. È quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti sulla guerra che ormai tiene banco da ormai oltre un anno tra Kiev e Mosca., attacchi nella notte egeneralizzato Sono quattro le esplosioni avvertite questa notte a Dnepropetrovsk, soprattutto nella capitale regionale Dnipro. Lo riferiscono fonti ucraine, che confermano anche l’antiaereo attivato per quell’area e per altri 10 oblast, incluso quello di Kiev. La capitale stessa è stata soggetta ad altri attacchi. Borys Filatov, sindaco di Dnipro, ha chiesto su Telegram di “non filmare o pubblicare nulla”. In generale, la richiesta ai residenti è di non pubblicare foto o video di attacchi russi: questo al fine di non rivelare informazioni sensibili al nemico. Per il resto, altre ...