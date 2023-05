Ucraina | Putin | disposti a dialogo Pechino si schiera con Mosca | mantenga regioni annesse

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il presidente russo Vladimirha ribadito la disponibilità dialsull'nel corso di un colloquio con l'omologo brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva: è quanto si legge in un comunicato diffuso dal Cremlino.Secondo quanto affermato da, la via diplomatica "è ancora bloccata da Kiev e dai suoi sponsor occidentali"; Lula da parte sua si è detto disposto a condurre uncon Russia eper una soluzione pacifica della crisi. "Ho appena parlato al telefono con il presidente della Russia, Vladimir- fa sapere dal canto suo il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva -. L'ho ringraziato per l'invito a partecipare al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, e gli ho risposto che al momento non ...

Guerra Ucraina, Lula: parlato con Putin, disposti a cercare la pace. Pechino con Mosca: mantenga le regioni an ilmessaggero.it

Il cancelliere tedesco si è detto pronto a riprendere "quando sarà il momento" i contatti sull'Ucraina con il presidente russo Vladimir Putin, con il quale non parla da dicembre. "E' passato un po' di ...