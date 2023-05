(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Il Papa ha fatto tutti i messaggi e ora sembra che il colloquio possa cominciare. Ma queste cose vanno fatte nella massima riservatezza". Così Romanosull'al Festival di Trento. "si comincia are ma ancora è unper arrivare a una tregua perchè entrambe le parti vogliono la vittoria sul campo".

L'ex deputato Pd e sottosegretario all'Editoria del governoera già finito al centro delle ...attaccato il governo Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto per l'invio di armi all'Lo ripete di continuo: 'Come dice il professor…'. A un certo punto Tamburini va dritto:... Anche sull'Schlein si fa prodiana. Parla di Cina, multilateralismo e protagonismo europeo. ...Se sabato è il giorno di Romanointervistato sul Crescentone da Francesco Bei, cui segue un talk sulla guerra incon Ezio Mauro, domenica gioca in casa pure il cardinale Matteo Zuppi ...

Ucraina: Prodi, 'qualcosa si muove ma processo lentissimo' La Nuova Ferrara

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Il Papa ha fatto tutti i messaggi e ora sembra che il colloquio possa cominciare. Ma queste cose vanno fatte nella massima riservatezza”. Così Romano Prodi sull’Ucraina al ...Repubblica delle Idee torna a Bologna dall’8 all’11 giugno. Dopo l’anteprima di giovedì, seguiranno tre giorni di incontri e dibattiti sul tema: “Lavoro, specchio del mondo che cambia”. Il primo pensi ...