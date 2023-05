Ucraina | piano Cina | tregua e territori occupati a Russia

(Di venerdì 26 maggio 2023) Washington, 26 mag. (Adnkronos) -nella guerra ine controllo russo suida Mosca. Questo, secondo il Wall Street Journal, ilelaborato dalla. L'inviato di Pechino Li Hui avrebbe cercato di convincere gli europei ad unaincon il riconoscimento che ida Mosca sono ormai della. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti occidentali al corrente del contenuto dei colloqui di Li nelle capitali europee. "L'ambasciatore cinese incaricato di premere per ilcinese per l'ha portato un chiaro messaggio: gli alleati degli Stati Uniti in Europa devono asserire la loro autonomia ...

... dopo le missioni in, Polonia, Francia, Belgio e Germania. A febbraio le autorità della Repubblica Popolare Cinese hanno proposto un 'di pace' in 12 punti per risolvere il conflitto tra ...Nel corso del faccia a faccia, fa sapere il suo ministero attraverso un comunicato, Lavrov avrebbe anche lamentato i "seri ostacoli creati dalla partee dai suoi gestori occidentali per una ...Ritengo che il sistema, se non succedono cose improvvise, finché dura la guerra in, rimane ... Una cosa è salire da zero al quinto, una cosa diversa è salire dal quinto al decimo'. 'Come ...

Guerra in Ucraina, Mosca apre al piano di pace del Vaticano. Papa Francesco: “Kiev non vuole mediator... Il Riformista

Tregua nella guerra in Ucraina e controllo russo sui territori occupati da Mosca. Questo, secondo il Wall Street Journal, il piano elaborato dalla Cina. L’inviato di Pechino Li Hui avrebbe cercato di ...Molto meno potenti delle testate sganciate su Hiroshima, possono comunque distruggere un centro abitato e contaminare vasti territori. Il loro utilizzo sarebbe rischioso però anche per la Russia ...