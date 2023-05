Ucraina | piano Cina | tregua e territori occupati a Russia

...europei Raffaele Fitto ha nuovamente assicurato che non vi sono ritardi nell'attuazione del... il contesto internazionale ha assistito all'invasione dell'da parte della Russia a cui hanno ..."L'ambasciatore cinese incaricato di premere per ilcinese per l'ha portato un chiaro messaggio: gli alleati degli Stati Uniti in Europa devono asserire la loro autonomia e chiedere un ...... dopo le missioni in, Polonia, Francia, Belgio e Germania. A febbraio le autorità della Repubblica Popolare Cinese hanno proposto un 'di pace' in 12 punti per risolvere il conflitto tra ...

"Alla Russia le terre occupate in Ucraina": il piano di pace cinese dettato da Mosca Today.it

Un vertice per la pace "è necessario" e l'Ucraina vuole che si tenga "il prima possibile". Tuttavia, la base per questo summit dovrebbe essere il piano di dieci punti presentato da Kiev: lo ha detto i ...(Adnkronos) – Tregua nella guerra in Ucraina e controllo russo sui territori occupati da Mosca. Questo, secondo il Wall Street Journal, il piano elaborato dalla Cina. L’inviato di Pechino Li Hui avreb ...