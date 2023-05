Ucraina | Mosca | ' positiva l' iniziativa di pace del Vaticano' **

(Di venerdì 26 maggio 2023), 26 mag. (Adnkronos) - La Russia è al corrente dell'del Pontefice di Roma per l'invio di una personalità in Russia, nell'ambito di un'diper l'Ucraina, evalutamente questo tentativo, ha spiegato il ministero degli Esteri a, citato da Ria Novosti. Fino a ora, si precisa, ilperò non si è mosso.

Dice che la Russia non potrà mai accettare di essere sconfitta e quindi bisogna cercare la pace con l', trovando il modo di fare rientrarenel contesto internazionale. Pensa anche che la ...Allo stesso tempo, nessun passo pratico è stato preso dalla parte vaticana per organizzare il viaggio a...aspettare un po' e approfittare della debolezza della situazione nella quale si trova invece. ... Il problema è tutto dei russi che a causa della guerra insi trovano a dover gestire una ...

Allarmi aerei in diverse città. Mosca: abbattuto missile ucraino a Rostov - Kiev, abbattuti nella notte 10 missili da crociera e 23 droni - Kiev, abbattuti nella notte 10 missili da crociera e 23 droni RaiNews

La Cina non sembra aver fretta di impegnarsi. Una reticenza che, secondo gli analisti, mostra quanto, in tempo di guerra, sia diventato debole il potere contrattuale della Russia ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 457. Nella notte allarme aereo in 11 regioni, esplosioni a Dnipro. I servizi segreti ucraini dicono che "il nostro obiettivo principale è consegnare Putin al trib ...