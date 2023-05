Ucraina | missili russi su Kiev nella notte

(Di venerdì 26 maggio 2023) E' il 13esimo attacco nel mese di maggio, denuncia il governo localesu. E’ il 13esimo attacco nel mese di maggio, denuncia il governo locale. Non ci sono state vittime, ma danni sul tetto di un centro commerciale del quartiere di Obolon. I, probabilmente cruise X-101, sono stati lanciati da bombardieri strategici Tu-95MS decollati dalla regione del Caspio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

