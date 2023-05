Ucraina | la diretta – Wsj | “Per l’inviato cinese alla Russia vanno lasciati i territori conquistati” Kiev | “Accordo impossibile senza la loro restituzione”

...della guerra inper la nostra sicurezza: la presenza della flotta russa che non c'era. Abbiamo avuto fino a 18 navi russe in Mediterraneo, questo non rappresenta una minacciaal ......russe è la 'conseguenza immediata della guerra inper la nostra sicurezza'. E ha specificato: 'Abbiamo avuto fino a 18 navi russe in Mediterraneo, questo non rappresenta una minaccia...L'e l'intero mondo libero insieme'. 26 mag 14:11 Marina militare italiana: "I russi provocano nel Mediterraneo" 'I russi nel Mediterraneo hanno un atteggiamento provocatorio che non si era ...

Ucraina, la diretta - Governatore Krasnodar (Russia): "Attacco con droni da parte di Kiev". Usa: "Non sosterremo azioni ... Il Fatto Quotidiano

Roma, 26 mag – Ucraina sotto il fuoco russo più del solito. È quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti sulla guerra che ormai tiene banco da ormai oltre un anno tra Kiev e Mosca. Ucraina, attacchi nel ...Una nuova ondata di attacchi notturni sull’Ucraina continua a mettere a rischio la vita dei bambini e a comprometterne il benessere psicologico ...