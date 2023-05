Ucraina | Kiev | colpito ospedale Dnipro | vittime**

...per la pace "è necessario" e l'vuole che si tenga "il prima possibile: l'ideale sarebbe luglio". Tuttavia, la base per questo summit dovrebbe essere il piano di 10 punti presentato da: ...Medvedev ha fatto inoltre nuovamente notare che i Paesi della Nato stanno aumentando i tipi di armi che inviano invisto che "al regime diprobabilmente verranno dati aerei (F - 16)" e ...10.22:serve vertice pace,ideale a luglio Un vertice per la pace "è necessario" e l'vuole che si tenga "il prima possibile: l'ideale sarebbe luglio". Lo ha detto Yermak,capo dell'ufficio di ...

Pioggia di missili e droni sull'Ucraina. Mosca: abbattuto missile di Kiev a Rostov - Aggiornamento del 26 Maggio delle ore 09:32 - Aggiornamento del 26 Maggio delle ore 09:32 RaiNews

Un vertice per la pace ''è necessario'' e l'Ucraina vuole che si tenga ''il prima possibile: l'ideale sarebbe luglio'', ha detto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak.Un vertice per la pace "è necessario" e l'Ucraina vuole che si tenga "il prima possibile: l'ideale sarebbe luglio". Tuttavia, la base per questo summit dovrebbe essere il piano di 10 punti presentato ...