Ucraina | Cremlino | Occidente sblocchi ' senza condizioni' beni all' estero russi

... ha affermato il vice capo dell' intelligenceVadim Skibitsky, in un'intervista al ... più che necessaria", per il portavoce del, Dmitry Peskov, che ha assicurato che "i servizi di ...... spesso non appaiono esattamente in linea con il. "I nostri nemici - ha proseguito Ryabkov ...l'inesistente intenzione di usare armi nucleari per quello che sta succedendo in. Ma non c'...... entrambi costituiti da cittadini russi che hanno combattuto contro le truppe deline da quel giorno hanno cominciato a combattere il despota anche a casa loro. Presto sono ...

Secondo fonti dell’intelligence statunitense il tentato attacco al Cremlino potrebbe essere stata un’operazione segreta dell’Ucraina Il Post

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, sostenendo che questi Paesi ... nel contesto di diversi pacchetti di sanzioni contro Mosca a causa dell’invasione dell’Ucraina.In visita in Vietnam, l'ex presidente russo Dmitry Medvedev ha rilanciato le proprie minacce se l'Occidente dovesse fornire armi nucleari all'Ucraina ...