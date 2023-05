Ucraina | Cnn | “Iran esporta ‘senza rischi’ droni in Russia attraverso il Mar Caspio”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Londra, 26 mag. (Adnkronos) – Teheran sta probabilmente utilizzando la rotta marittima del Marper rifornire Mosca di armi, compresi ikamikaze Shahed. Lo ha scritto la CNN, facendo riferimento alle analisi delle società britanniche di sicurezza della navigazione Lloyd’s List Intelligence e di intelligence EOS Risk Group, i cui esperti hanno osservato un certo numero di navi russe eiane, in grado di trasportare armi, che interrompevano regolarmente il tracciamento delle loro rotte durante la navigazione. C’è stato un aumento delle navi che “si sono oscurate” nel Marnell’autunno del 2022, più o meno nello stesso periodo in cui laha iniziato a utilizzare in modo massiccio iShahed per attacchi in tutta l’. Molto spesso, le ...

2023 - 05 - 26 07:13:25 Usa: "Abbiamo ribadito all'il nostro no ad attacchi in Russia" L'... Lo ha detto allail portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby .L' Iran invia alla Russia i droni utilizzati nel conflitto invia nave, lungo una rotta diretta che attraversa il Mar Caspio. Lo scrive l'emittente televisiva '', secondo cui i due Paesi utilizzano la medesima via di comunicazione per l'invio di ..."Germany falls into recession as consumers in Europe's biggest economy spend less" -- 25 mag 2023 - - - - "German economy enters recession amid worsening outlook" - DW, com - 25 ..., Unione ...

Ucraina: Cnn, "Iran esporta 'senza rischi' droni in Russia attraverso il ... Il Dubbio

Londra, 26 mag. (Adnkronos) – Teheran sta probabilmente utilizzando la rotta marittima del Mar Caspio per rifornire Mosca di armi, compresi i droni kamikaze Shahed. Lo ha scritto la CNN, facendo rifer ...Nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina, anche a Kiev e Dnipro. Allarme antiaereo in 11 regioni. Esplosioni anche nella russa Krasnodar. E abbattuto un missile ucraino sulla regione di ...