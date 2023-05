Tv | lo streaming è troppo caro | ora gli italiani rivogliono la pubblicità

Leggi su funweek

(Di venerdì 26 maggio 2023) Addio ai profili condivisi su Netflix: anche in Italia la pratica è stata resa illegale e disabilitata, costringendo chi condivideva l’abbonamento con parenti e amici non conviventi a pagare un costo aggiuntivo oppure a rescindere l’abbonamento. Anche per questo forse lo studio condotto da The Trade Desk, advertising technology platform globale e YouGov, società internazionale di ricerche di mercato e data-analyst, ha dato come risultato generale che 3su 5 sono favorevoli ad inserimenti pubblicitari laddove sino ad oggi non erano contemplati, in cambio di un minor costo dell’abbonamento. In termini di propensione alla spesa quasi due terzi (65%) dei consumatori intervistati dichiara un tetto di spesa 30 euro al mese per accedere a più servizi, questo accresce il potenziale per le piattaforme free o a basso costo grazie ...