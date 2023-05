Tutti sconvolti | dove eravate? Toninelli | crisi di nervi in diretta

(Di venerdì 26 maggio 2023) "Oggi sonogiornaloni e politica perché nel processo sul crollo del ponte Morandi, un alto dirigente del gruppo dei concessionari Benetton ha dichiarato che già nel 2010 sapevano che il ponte di Genova era traballante. A tutta questa gente che oggi si sconvolge e rilancia la notizia come fosse una bomba mediatica chiedo maera nel 2018-19, quando il sottoscritto lottava per revocare la concessione dei Benetton?", le parole dell'ex ministro Danilo. in un video postato sui social.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

