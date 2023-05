Tutti i sogni ancora in volo | stasera in tv lo show con Massimo Ranieri | anticipazioni | ospiti | scaletta

(Di venerdì 26 maggio 2023)conduce oggi, venerdì 26 maggio 2023, a partire dalle 21.30 su Rai 1, la prima delle due puntate di "in. Per l'artista si tratta di un ritorno al varietà classico, dove si racconta a tutto tondo - tra musica e parole - avvalendosi della partecipazione di...

... in generale, di imporre a un figlio una scelta o un'altra E poi, che cosa ne sarà stato di... Quale significato soprannaturale possiamo attribuire ai/incubi A quelli del Papa spaventato ...Questo è uno dei momenti più attesi dai quintanari che vedranno concretizzarsi i propridi vittoria. Sempre nel corso della serata ci sarà l'estrazione dell'ordine di partenza per le ...ancora in volo con Massimo Ranieri su Rai 1: Una serata di musica e emozioni' Massimo Ranieri, il celebre artista italiano, è pronto a stupire il ...

''Tutti i sogni ancora in volo'', lo show di Massimo Ranieri Rai Storia

Tutti i sogni ancora in volo lo show di Massimo Ranieri arriva in tv su Rai 1 questa sera, venerdì 26 maggio 2023 dalle 21:30, disponibile anche in streaming su RaiPlay. Tanti gli ospiti che nelle due ...L'artista è il protagonista assoluto di due serate dove - tra pubblico e privato - si racconta al suo pubblico; e si avvale della presenza di Rocío Muñoz Morales e di alcuni ospiti speciali ...