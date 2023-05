TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO | MASSIMO RANIERI TORNA SU RAI1 CON UN GRANDE SHOW

Un'esperienza che non viene approvata da. E si arriva così al post del 30 novembre 2022. ... concedermi viaggi in posti che non avrei mai sognato di visitare, comprare la bici dei mieie ...Un'esperienza che non viene approvata da. E si arriva così al post del 30 novembre 2022. 'Non ... concedermi viaggi in posti che non avrei mai sognato di visitare, comprare la bici dei miei...Con Massimo Ranieri sto imparando, sono un'eterna studentessa" dice Rocío Muñoz Morales protagonista il 26 maggio e il 2 giugno su Rai 1 dello showancora in volo. Primo ospite Gianni ...

"Tutti i sogni ancora in volo", stasera in tv lo show con Massimo Ranieri: anticipazioni, ospiti, scaletta Today.it

Gianni Morandi ospite a Tutti i sogni ancora in volo. Stasera in tv (venerdì 26 maggio) su Rai 1 alle 21.20 andrà in onda lo spettacolo condotto da Massimo Ranieri.Da «Sogno e son desto» a «Tutti i sogni ancora in volo». Massimo Ranieri non smette mai di far librare mente e cuore nel firmamento dei desideri: «A 72 anni il ...