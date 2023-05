' Tutti i sogni ancora in volo' | alle 21 30 su Rai 1 lo show di Massimo Ranieri | ecco gli ospiti

...Repubblica non esisterebbe senza la coesistenza di differenti, provenienza, età, professioni, condizioni sociali che senza alcuna distinzione si identificano in una unità che affratellai ...Massimo Ranieri torna su Rai 1 venerdì 26 maggio alle 21.30 con la prima delle due serate speciali di "ancora in volo". Un grande show che vuole omaggiare il "varietà" di una volta. un racconto fatto di storie, aneddoti personali e le più belle canzoni di sempre. Ad accompagnare Massimo ...... che non hanno paura di battersi per le proprie idee e". Il suo è un racconto molto sincero e ...hanno delle potenzialità da sviluppare secondo il proprio percorso. Spero anche che possa ...

"Tutti i sogni ancora in volo", stasera in tv lo show con Massimo Ranieri: anticipazioni, ospiti, scaletta Today.it

Massimo Ranieri torna su Rai 1 venerdì 26 maggio alle 21.30 con la prima delle due serate speciali di “Tutti i sogni ancora in volo”. Un grande show che vuole omaggiare il “varietà” di una volta. un ...Massimo Ranieri torna su Rai 1 venerdì 26 maggio alle 21.30 con la prima delle due serate speciali di “Tutti i sogni ancora in volo”. Un grande show che vuole omaggiare il… Leggi ...