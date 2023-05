Tutti gli addii di Luciano Spalletti

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 26 maggio 2023) Piove sul Diego Armando Maradona. È uno stillicidio senza tonfi di trombette e strilli di tifosi. Piove da un cielo che non ha nuvole; piove su. Il mister si alza, dà indicazioni alla squadra, guida il suo Napoli a un’altra vittoria, 3-1 sull’Inter. Ma non è già più il suo Napoli. Nell’ultima settimana si è consumato l’addio, a parole, tra l’allenatore che ha riportato lo Scudetto in città e la città che ha permesso all’allenatore di coronare il suo sogno da Campione d’Italia. Come è stato possibile? Le ricostruzioni più accreditate raccontano di una PEC come causa scatenante: il perfetto colpevole nella nostra Italia della burocrazia. De Laurentiis l’avrebbe mandata aper ufficializzare il rinnovo unilaterale del contratto subito dopo la vittoria dello Scudetto. Un gesto freddo e amministrativo che avrebbe ...