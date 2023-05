Turista ferita da spari in Corsica | inquirenti escludono colpi accidentali

anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ...anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ...anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ...

Spari contro camper di turisti italiani: ferita una donna in Corsica. Sarebbero dovuti tornare a casa oggi ilmessaggero.it

È Maura Cavallero la turista finita in ospedale dopo che le hanno sparato ... A quel punto diversi colpi hanno raggiunto il mezzo dei due, di cui uno ha colpito e ferito gravemente Maura all'addome ...Si chiama Maura Cavallero, ha 58 anni ed è una imprenditrice che risiede con il compagno a Sestri Levante (Genova), la donna ferita in Corsica da colpi di arma da fuoco mentre si trovava dentro al suo ...