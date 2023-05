TS – Juve-Milan | quando parla Allegri | l’orario della conferenza stampa

(Di venerdì 26 maggio 2023) 2023-05-26 16:15:35 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: TORINO – Dopo il pesante ko di Empoli nel match perso per 4-1 contro i toscani, lantus mette ilnel mirino e torna in campo per preparare il prossimo impegno di campionato di scena allo Stadium domenica sera alle 20:45 proprio contro i rossoneri di Stefano Pioli. Nella seduta odierna, come riporta il sito ufficiale, “il gruppo si è ritrovato questa mattina alla Continassa e ha focalizzato l’attenzione principalmente sui torelli, sulle esercitazioni con combinazioni d’attacco per la conclusione su cross e sulla costruzionemanovra contro il pressing“. Ladiper ...

...gli uomini di Allegri che vorranno riscattarsi nell'ultima dell'anno allo Stadium contro un...50 il timbro di Brahim Diaz, a segno all'andata e nell'ultima vittoria rossonera in casa della. ...La, a cui è stata inflitta una penalizzazione di dieci punti, ne cerca tre per restare comunque all'interno della zona di classifica che porta in Europa; dall'altra parte, invece, unche ...La, a cui è stata inflitta una penalizzazione di dieci punti, ne cerca tre per restare in zona in Europa; dall'altra parte, invece, unche ha tre punti di margine sull'Atalanta e che ...

Juve, altro stop per Vlahovic: sovraccarico alla coscia, è a rischio per il Milan La Gazzetta dello Sport

Dopo lo stop di ieri, il serbo è tornato a svolgere una parte d'allenamento con il resto del gruppo: la presenza in Juve-Milan resta a rischio. Dopo il lunedì da incubo, la Juventus prepara la sfida ...Una rilevante pedina attualmente in forza al Milan potrebbe approdare alla Juventus durante la sessione estiva di calciomercato: 40 milioni I tifosi del Milan si aspettavano un finale di stagione ben ...