Truffa il Ministero | finge malato per un anno intero | Maresciallo condannato a restituire 34mila euro

Si è assentato da lavoro per un anno, perché era malato. Ha presentato anche certificati medici che attestavano la sua malattia invalidante, ben 63, risultati poi tutti falsi, intanto il maresciallo dell'Aeronautica Militare, poi finito a processo, faceva i suoi comodi: si riposava o si intratteneva in attività più divertenti probabilmente. Ma Il Tribunale militare, come riporta Il Messaggero, a termine del procedimento per truffa pluriaggravata e diserzione a carico del militare, all'epoca dei fatti 43enne, lo ha condannato a 8 mesi e 10 giorni di reclusione, una sentenza divenuta definitiva. La condanna della Corte di Conti agli stipendi Ma anche La Corte dei Conti si è pronunciata sul caso del maresciallo disertore, che è stato anche rimosso dal grado, dovrà pagare al Ministero della Difesa 34mila euro, cifra che comprende sia lo stipendio incassato.

