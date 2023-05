Trasferimento lavoratori da Benevento a Piedimonte | il presidente Eav a Mastella | “Troveremo soluzioni condivise”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIle direttore generale di Eav Umberto De Gregorio ha risposto, con nota ufficiale, alla lettera in cui il sindaco diClementechiedeva di rivedere la la decisione “di trasferire temporaneamente, presso il deposito diMatese, 29 unità lavorative in servizio presso la linea Ferroviaria/Napoli sugli autobus che svolgono il servizio sostitutivo ai treni”. IlEav ha specificato che la decisione “è stata presa per venire incontro a specifiche esigenze di tipo trasportistico e finanziario”. Altresì ha garantito al sindacoche “si cercherà di venire incontro alle osservazioni poste e alle esigenze dei”. IlDe ...

... in più ci troviamo con un territorio completamente abbandonato perché ildeia Piedimonte significa lasciare l'utenza senza un servizio'. Infine l'esponente democrat incalza ...Si sta creando uninvolontario di ricchezza da una categoria a un'altra, il libero ... Idipendenti, quindi, sono quelli che ci rimettono di più con l'inflazione: è giusto ...... dei contratti stipulati da enti privati di ricerca echiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, didi know - how , di supporto all'...

Trasferimento lavoratori Eav: è protesta. "Mortificazione per il territorio" Ottopagine

Altresì ha garantito al sindaco Mastella che "si cercherà di venire incontro alle osservazioni poste e alle esigenze dei lavoratori". Il presidente De Gregorio in tal senso ha evidenziato al sindaco ...A pochi giorni dalla notizia del trasferimento di Fabio Fazio dalla Rai a Discovery, la rete televisiva italiana incassa un altro colpo, stavolta ...