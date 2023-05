Trans picchiata da agenti | ' Li denuncio | ma ho paura'

La vittima, unabrasiliana , è stata colpita più volte con calci e con il manganello al fianco e alla testa, anche quando si trovava a terra. I due video amatoriali girati da persone che si ...La vittima, unabrasiliana , è stata colpita più volte con calci e con il manganello al fianco e alla testa, anche quando si trovava a terra. I due video amatoriali girati da persone che si ...Milano, parla la donnadai vigili: 'Trattata come un cane. Denuncio, ma ho paura' Tommaso Zorzi: 'Unaè una donna e non può essere trattata in quel modo. Non se l'è meritato, ...

Milano, parla la trans manganellata dai vigili: "Potevano ammazzarmi, li denuncio" TGCOM

