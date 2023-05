Trani | fanno sesso in spiaggia Il sindaco dem pubblica la foto | avete esagerato E’ polemica

(Di venerdì 26 maggio 2023) Fa discutere la decisione deldem diAmedeo Bottaro dire sulla sua pagina Fb ladi una coppia che fanella nuovadi Capo Colonna. Il video dei due amanti focosi (forse una coppia di turisti) è diventato virale e anche ilha voluto dire la sua che poi non può che essere una e una sola: gli atti osceni in luogo pubblico sono un reato. Invece Bottaro ha preferito ironizzare. “Avevamo pensato di realizzare nuovi tratti di costa fruibili. Avevamo pensato di realizzare nuovi luoghi di incontro e aggregazione. Forse, però,un po’ “” “. Questo il commento del primo cittadino di. Che si è attirato però non poche critiche: in molti gli hanno fatto notare ...

... giusto per fare baccano o dare fastidio, vi sono delle ragioni concrete e autentiche che cipropendere non per l'aggiornamento della variante come sostiene il Consigliere, ma per il suo ...AGI - Due turisti appartati sulla spiaggia di ciottoli achesesso in pieno giorno e qualcuno, tra i bagnati, riprende la scena. Il video diventa subito virale e la vicenda assume una dimensione 'politica'. Il sindaco diAmedeo Bottaro ...Anche a, secondo quanto riportato da Michele Lucivero dei Cobas Scuola, dei bambini della ...della Pace affermano che durante le visite delle scolaresche alle basi militari i soldati...

Trani, coppia fa sesso in spiaggia: sindaco commenta video sui social Sky Tg24

“Ventiquattro ore su ventiquattro, 365 giorni all’anno, il sistema 118 è chiamato incessantemente a fare la differenza, oggettiva, tempo dipendente tra la vita e la morte delle persone che hanno bisog ...Un uomo e una donna consumano un rapporto sessuale sulla spiaggia di Capo Colonna a Trani, tornata aperta al pubblico dopo alcune operazioni di ripascimento portate a termine nel 2022 che avevano ...